Prof. dr. Labuschagne (90) overleden

Oudtestamenticus prof. dr. C. J. Labuschagne is zaterdag op 90-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Haren.

Casper Labuschagne studeerde theologie aan de universiteit van Pretoria. In januari 1957 werd hij predikant in de Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (NHKA). In de jaren daarna werkte hij als junior en senior lector semitische talen aan de universiteit van Pretoria. In 1967 werd Labuschagne ontslagen als predikant van de NHKA vanwege zijn strijd tegen de apartheid. Hij werd predikant in de Presbyteriaanse Kerk van Zuid-Afrika. In datzelfde jaar trad hij in dienst bij de Rijksuniversiteit Groningen. Daar werkte hij als lector en als hoogleraar tot aan zijn emeritaat in 1991. In 2009 ontving hij eerherstel van de NHKA.