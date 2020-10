Prof. dr. L. Floor (CGK) overleden

Prof. dr. L. Floor, emeritus predikant binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK), is dinsdag in Potchefstroom (Zuid-Afrika) overleden.

Lambertus Floor werd geboren op 29 augustus 1923 in Emmen. Hij studeerde theologie in Kampen, Apeldoorn en Potchefstroom werd in 1950 predikant in Opperdoes. Daarna stond hij in Almelo (1955) en was hij als zendingspredikant in Zuid-Afrika verbonden aan Hilversum-Centrum (1961). In 1965 werd hij hoogleraar aan de Theologische School in Hammanskraal, Zuid-Afrika. Van 1977 tot zijn emeritaat in 1988 was hij hoogleraar aan de universiteit van Potchefstroom. Prof. Floor gaf na zijn emeritaat nog zeven jaar les op de Bijbelschool in Bophuthatswana.

Floor promoveerde in 1969 op ”De nieuwe Exodus. Representatie en incorporatie in het Nieuwe Testament”. Van hem verschenen 35 boeken.