Prof. dr. Herman Paul benoemd tot hoogleraar in Leiden

Prof. dr. Herman Paul is per 1 januari benoemd tot hoogleraar Geschiedenis van de geesteswetenschappen aan de Universiteit Leiden.

Dat maakte het college van bestuur woensdag bekend.

Paul doceerde historiografie en geschiedtheorie in Leiden. Sinds 2013 doet hij er onderzoek naar de geschiedenis van de geesteswetenschappen. „Centraal in het onderzoek staan wetenschappelijke deugden en ondeugden. Opvattingen daarover veranderen door de tijd.”

Naast zijn Leidse werkzaamheden bekleedt Paul sinds 2012 een bijzondere leerstoel secularisatiestudies in Groningen. „Ik zal dat secularisatieproject moeten gaan afronden, maar wil mijn onderzoek naar ”secularisatie van het zelf” nog wel tot een fatsoenlijk einde brengen. Ik blijf in Groningen dus nog even aan.”

De leerstoel werd bekostigd door de IZB, en de GZB, twee organisaties binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Het is nog onduidelijk of er een vervolg aan de leerstoel wordt gegeven, zegt IZB-directeur dr. J. A. van den Berg donderdag.

