Prof. dr. H. W. de Knijff is zaterdag op 88-jarige leeftijd overleden.

Henri Wijnandus de Knijff werd geboren op 23 juni 1931. Hij studeerde van 1949 tot 1955 theologie aan de Universiteit van Amsterdam en in Bazel. Vervolgens was hij predikant van de hervormde gemeenten in Hem-Venhuizen, Gent en Spijkenisse.

Prof. De Knijff was vanaf 1981 hoogleraar christelijke ethiek en vanaf 1984 tot 1986 kerkelijk hoogleraar dogmatiek en Bijbelse theologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht.