Prof. dr. A. F. de Jong overleden

Prof. dr. A. F. de Jong, emeritus hoogleraar godsdienstfilosofie, is op 11 oktober op 85-jarige leeftijd overleden. Auke Fokkes de Jong werd op 11 juni 1933 geboren in Akkrum.

Na zijn studie theologie werd hij doopsgezind predikant. Ds. De Jong, die in 1966 promoveerde, werd in 1980 benoemd tot hoogleraar wijsbegeerte van de godsdienst en zedekunde aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1993 was hij bijzonder hoogleraar namens de Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

Prof. De Jong ging in 1998 met emeritaat.