Prof. De Kock (ETF): „Met stabiele cijfers in studie theologie mag je al blij zijn”

Het aantal studenten theologie stijgt licht aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. „Stabiliteit is een heel goed teken in deze tijd”, zegt rector prof. dr. Jos de Kock.

Samen duurzaam verder bouwen, heet het beleidsplan van de Evangelische Theologische Faculteit (ETF) de komende vijf jaar. Prof. De Kock: „Dat is niet opnieuw bouwen, maar verder uitbouwen. Het kost in deze tijd beduidend meer energie om duurzaam te investeren in de vakken theologie en religiewetenschappen. Al gaat niks vanzelf om theologie overeind te houden en je er continu aan moet werken, ik ben er wel optimistisch over. Investeren doe je niet alleen, maar met elkaar, met andere theologische instellingen en allerlei partners, dichtbij en veraf.”

Verheugend

Er is aan de ETF sprake van stabiliteit van het aantal theologiestudenten op de diverse niveaus (bachelor, master en doctoraatsprogramma) en dat is verheugend, zegt prof. De Kock, sinds vorig jaar rector en tevens hoogleraar praktische theologie aan de ETF. „Het aantal studenten dat hier rondloopt, is iets hoger dan vorig jaar. Het aantal zakt dus niet, daar zijn we erg blij mee. Stabiliteit is een heel goed teken in deze tijd.”

De ETF heeft nog steeds veel input uit Nederland. „De bachelorfase is een Nederlandstalige opleiding, waarin naast enkele Vlaamse studenten een grote groep Nederlandse studenten zit. Onze master is meer internationaal gericht en wordt in het Engels gegeven.”

Groei

Bij het doctoraatsprogramma is er wel sprake van groei. Bijna veertig promovendi zijn aan de ETF bezig met een proefschrift. Prof. De Kock: „Een aantal onderzoekers profileert zich goed, zoals deze maand bleek uit de promoties van twee Amerikanen op de gereformeerde theologen Rutherford en Polanus. Met het Institute of Post-Reformation Studies onder leiding van Andreas Beck hebben we een traditie te pakken die begon samen met Van Asselt en Vos en die is uitgebreid met onder meer de onderzoekers Dolf te Velde en Aza Goudriaan.”

Daarnaast wil de ETF zich mengen in maatschappelijke ontwikkelingen. „Steven van den Heuvel, recent benoemd tot hoofddocent systematische theologie, is directeur van Institute for Leadership and Social Ethics (ILSE) aan de ETF Leuven. Hij zet daarmee de thematiek van theologie en ethiek heel goed neer. Ander voorbeeld van maatschappelijke relevantie is het Institute for the Study of Freedom of Religion and Belief (ISFORB), dat Jelle Creemers, onze hoofddocent godsdienstwetenschappen en missiologie, zal leiden. Vrijheid van godsdienst is ook mondiaal een aangelegen thema, waar de ETF veel expertise in heeft opgedaan.”

Internationaal

De ETF profileert zich als een internationale gemeenschap. Prof. De Kock: „Ik heb deze week de nieuwe groep studenten welkom geheten en heb negentig procent van de tijd in het Engels staan te presenteren. Ook onze staf heeft wortels in andere landen. Dat internationale is voor ons niet een aardigheidje, maar dat heeft te maken met wie we willen zijn. De kerk maakt vandaag de dag onderdeel uit van de global village. De kerk is in die zin ook een internationaal fenomeen. Wij denken ook dat de toekomstige student daarmee geholpen is om op die manier ook gevormd te worden.”

De coronatijd is een hele uitdaging geweest die de gemeenschap van de ETF onder druk heeft gezet, aldus prof. De Kock. „Mensen moesten noodgedwongen thuis blijven of weer naar huis reizen. Voor een aantal internationale studenten betekende dat een vervroegde vlucht naar hun thuisland. Gelukkig hebben we het residentiële onderwijs snel kunnen omzetten in online onderwijs. Ook de promoties waren dit jaar online. Dat moest ook wel want door de reisbeperkingen konden de hoogleraren die opponeerden niet naar Leuven gaan. Gelukkig starten we deze week weer het fysieke onderwijs. We hebben een ruim gebouw met behoorlijk grote lokalen en we werken met kleine groepen studenten.”