Prof. David Murray wil weer gemeentepredikant worden

Prof. David Murray doet iets wat weinig hoogleraren doen: terugkeren naar het predikantschap in de gemeente. Hij verlaat eind juli het Puritan Reformed Theological Seminary (PRTS) in Grand Rapids.

Mijn werk als docent beter doen. Dat was de motivatie voor zijn proefschrift, zo zei David Murray in november. Hij promoveerde toen aan de Vrije Universiteit Amsterdam op een onderzoek naar de Bijbelverklaarder Matthew Henry.

Namens de Free Reformed Churches (FRC) doceert Murray Oude Testament en praktische theologie aan het PRTS. Inmiddels heeft hij zijn vertrek bij het seminarium aangekondigd. Hij wil terug naar de „pastorale bediening”, zo schreef de Free Reformed Church in Grand Rapids deze week „met verdriet” in haar nieuwsbrief.

In voorgaande jaren preekte Murray ook veel in FRC-gemeenten, maar vanaf afgelopen zomer is dat sterk teruggelopen.

Vanwaar die passie voor preken?

„Die passie is nooit weggeweest. Maar na dertien jaar lesgeven voel ik nu opnieuw de drang om zielen te winnen. Vandaar dat ik besloten heb me beroepbaar te stellen. Sinds het nieuws naar buiten is gekomen, hebben zes of zeven kerken mij benaderd.”

Vanaf januari preekt prof. Murray vrijwel elke zondag in de First Byron Christian Reformed Church (CRC) in Grand Rapids. Binnen FRC-kring gaf dat een gevoel van verwijdering, maar de reden ervoor was anders, zegt Murray. „Ds. Tom Groelsma is daar in januari vertrokken. De kerkenraad heeft mij gevraagd tijdens de vacante periode te helpen in de prediking. Daarom preek ik daar elke zondagochtend en soms ook zondagavond. Toen ik dat deed, werd ik overweldigd door de kracht van Gods Woord. En dat werd alleen maar sterker.”

Zou u ook een beroep kunnen krijgen uit de kring van de FRC?

„Dat heb ik in hun richting wel aangegeven. Toch denk ik dat dat niet waarschijnlijk is.”

FRC en CRC verschillen maar één letter, maar de CRC is veel breder. Welke identiteit heeft First Byron?

„Op filmpjes zie je dat het decor wat anders is dan bij de FRC. Maar de gemeente is zeer behoudend. Het beleidsdocument spreekt over mannelijke ambtsdragers, het klassieke huwelijk en de schepping in zes dagen. Overigens heeft deze kerk me nog niet beroepen. De kerkenraad moet daar nog over spreken en de gemeentevergadering besluit daarover. Door de lockdown kan dat nog wel even duren.”

Hoe reageerden de FRC?

„Nou, niet honderd procent positief natuurlijk. Men had gehoopt dat ik hun hoogleraar zou blijven. Dat had ik zelf ook gedacht. Maar het gaat anders.”

U had de studie over Matthew Henry nodig voor uw academische werk, zei u. Hoe zit dat nu?

„Die vraag heb ik me ook gesteld. Als predikant heb ik die niet echt nodig. Laat ik het erop houden dat het voor mij een verootmoedigend gebeuren was, omdat die studie toch wel heel moeilijk was.”

David Murray: ontdooid onder Nederlanders in Amerika