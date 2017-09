Prof. C. G. Baart 60 jaar predikant

Prof. drs. C. G. Baart uit Renswoude is vrijdag zestig jaar predikant.

Cornelis Gozewijnus Baart werd geboren op 20 mei 1927 in Melissant. Hij studeerde theologie in Utrecht en werd in 1957 hervormd predikant in Heteren.

Daarna stond hij in Nieuwpoort (1962) en opnieuw in Heteren (1968). In 1971 werd hij docent aan de Near East School of Theology (NEST) in Beiroet, Libanon.

Nadien stond hij in Schelluinen (1979) en in 1987 ging hij terug naar Beiroet, tot zijn emeritaat in 1992.

Zie ook:

