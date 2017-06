Proef met contactloos betalen in kerken Engeland

In veertig Engelse kerken start deze zomer een proef met collecteren via contactloos betalen. Dat maakte de Anglicaanse Kerk in Engeland zaterdag bekend.

De deelnemende kerken krijgen de beschikking over een pinapparaat dat doorgegeven kan worden in de kerkbanken.

De test moet uitwijzen of het haalbaar is om collecteren via contactloos betalen breder in te voeren. De proef wordt zowel in stadsgemeenten als op het platteland en in grote en kleinere kerken uitgevoerd. Ook in Nederland wordt er door kerken geëxperimenteerd met contactloos betalen.