Proef: maximaal 122 mensen in Keulse dom

Bij droogzwemmen in de Keulse dom heeft het aartsbisdom van Keulen preventieregels voor deelname aan een kerkdienst uitgetest. De uitkomsten geven een indruk van hoe vieringen in de nabije toekomst eruit kunnen komen te zien.

Zo’n zeven keer minder zitplaatsen dan gebruikelijk in de enorme kerk, geen gezang, en plexiglas voor het altaar: het zijn enkele van de maatregelen die het aartsbisdom Keulen heeft genomen bij kerkdiensten die de komende tijd worden gehouden. Afgelopen zondag hield Rainer Maria Woelki, de aartsbisschop van Keulen, een ‘proefviering’ in de dom waarbij 122 mensen aanwezig waren. De participanten hadden een rol tijdens de viering of waren verbonden aan het bisdom.

Gezichtsmasker

Alle deelnemers moesten zondag een gezichtsmasker op. Ze mochten alleen zitten op gemarkeerde plaatsen en dienden voldoende afstand van elkaar te houden. Het was verboden om elkaar aan te raken. Tijdens de vredesgroet schudde men niet elkaar de hand. Er werd ook niet gezongen. De looppaden waren gemarkeerd en er waren vloermarkeringen aangebracht bij het altaar waar de uitreiking van het avondmaal plaatsvond, zo blijkt uit een verslag op de website van het aartsbisdom Keulen.

Volgens het Italiaanse rooms-katholieke dagblad L’Avvenire droeg aartsbisschop Woelki ook een gezichtsmasker en was er een paneel van plexiglas opgesteld tussen hem en de mensen die ten avondmaal gingen. Tongcommunie, dat bij rooms-katholieken niet ongewoon is, was niet mogelijk, schrijft de krant.

Maximum

De regels zullen zondag in de praktijk worden gebracht. Mensen konden inmiddels via een website maximaal twee gratis kaarten aanvragen voor de zondagsdienst. Voorlopig zijn de kerkdiensten beperkt tot 122 deelnemers, aldus de website van het aartsbisdom. Dat betekent een capaciteitsdaling van 85 procent. In totaal bieden de banken in de monumentale Keulse dom namelijk plaats aan 800 personen.

Risicogroepen wordt opgeroepen om de dienst via televisie of internet te volgen.