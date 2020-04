Prins William schrijft brief aan Schotse kerk

Prins William heeft in een brief de Kerk van Schotland geprezen om alle inspanningen tijdens de coronacrisis. In deze lastige periode heeft de kerk volgens de Britse prins een belangrijkere functie dan ooit.

„De kerk moet dicht op het moment dat de gemeenschap jullie boodschap zo nodig heeft. Het doet mij erg goed om te zien hoe de kerk zichzelf opnieuw uitvindt in deze moeilijke tijden.” Als ”Lord High Commissioner” van de Kerk van Schotland zou William eigenlijk volgende maand in Edinburgh de synode van de kerk bijwonen.