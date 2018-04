Prins Charles steunt vervolgde christenen

Prins Charles steekt in een video vervolgde christenen over de hele wereld een hart onder de riem. De speciale boodschap werd op Goede Vrijdag verspreid via onder meer het Twitteraccount van Clarence House.

In de video zegt Charles dat hij „wil verzekeren dat christenen die lijden voor hun geloof niet worden vergeten en dat ze in onze gebeden zijn.” Hij vertelt dat hij door de jaren heen velen heeft ontmoet die moesten vluchten omwille van hun geloof. „Ik ben zo diep ontroerd en voel me nederig door hun opmerkelijke moed en door hun onbaatzuchtige capaciteit voor vergeving, ondanks alles wat ze hebben geleden."

De prins beroept zich op tijden dat mensen van verschillende geloven „zij aan zij leefden als buren en vrienden.” „Deze Pasen wil ik hen groeten die, ongeacht hun geloof, vervolgd worden omdat ze trouw blijven aan de ware essentie van hun geloofsovertuigingen. Ik bewonder en respecteer al diegenen onder jullie die de moed in jullie harten vinden om te bidden voor degenen die jullie vervolgen en, naar het voorbeeld van Christus, jullie vijanden vergeven."

Leden van de Britse koninklijke familie komen met Pasen meestal samen in Windsor om dit met de koningin te vieren. Elizabeth woont traditioneel de paasdienst bij in de St George’s Chapel, dezelfde locatie waar Prins Harry en Meghan Markle in mei hun jawoord zullen geven.