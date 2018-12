Prijs voor hedendaagse ”Stille Nacht” naar Cees Rutgers

Cees Rutgers (67) is zondagavond gelauwerd in Museum Catharijneconvent in Utrecht voor zijn nieuw verzonnen tekst op de kerstklassieker ”Stille Nacht”.

Dat meldde De Telegraaf maandag.

Omroep KRO-NCRV en Museum Catharijneconvent hadden een prijsvraag uitgeschreven. De opdracht was om een nieuwe kersttekst op de melodie van ”Stille Nacht” te maken.

Het lied van Rutgers begint met de woorden „Stil is de nacht. Schitterend zacht / straalt van ver sterrenpracht.” Het eindigt met: „Volg de stem van je hart, / Zing door het nachtelijk zwart.”

De vijfkoppige jury prees Rutgers om zijn beeldende, hedendaagse taalgebruik.

Zie ook:

Prijsvraag over lied op wijs ”Stille Nacht”, Reformatorisch Dagblad (08-12-2018)