Prijs Christa Anbeek voor het beste spirituele boek

Het boek ”Voor Joseph en zijn broer” van Christa Anbeek is gekozen tot het beste spirituele boek van 2019. Dat is zaterdag bekendgemaakt in het tv-programma Jacobine.

In het boek schrijft theologe Anbeek over de zelfmoord van haar vader en broer, maar ook over de komst van haar kleinzoon. Anbeek werkte jarenlang als spiritueel verzorger met psychiatrische patiënten, die ze in ”Voor Joseph en zijn broer” ook een stem geeft. Belangrijke thema’s in haar boeken zijn de dood en de kunst van het leven.