Priester mag in nood ingrijpen

Mag een priester die tijdens een biechtgesprek een noodsituatie verneemt, ingrijpen? Ja, stellen de Belgische bisschoppen in een dinsdag gepubliceerde verhelderende tekst.

De geestelijken kwamen met de richtlijnen daags nadat de rechter een priester uit Brugge veroordeelde omdat hij geen hulp inschakelde toen een man hem vertelde over zijn zelfmoordplannen. De man sloeg enkele uren later daadwerkelijk de hand aan zichzelf. De priester beroept zich op het biechtgeheim. Volgens de bisschoppen is dat biechtgeheim absoluut en onschendbaar, zonder uitzonderingen. Dat geldt dus ook tegenover de burgerlijke overheid of het gerecht. Echter, in een noodsituatie kan een priester erop aandringen dat iemand zich bij het gerecht meldt. Hij kan de absolutie uitstellen tot aan deze voorwaarde is voldaan.

„Biechtgeheim moet wijken voor hulpverlening”

Als bekentenissen niet zijn gedaan in het formele kader van het biechtsacrament, vallen zij onder het beroepsgeheim. Wie daaraan gebonden is, heeft geen meldplicht, maar wel meldrecht. Daarop kan men zich beroepen in noodsituaties waarin iemands geestelijke of lichamelijke integriteit gevaar loopt en hij zich niet kan (laten) beschermen. Als een priester gebruikmaakt van zijn meldrecht, moet hij dit meedelen aan de betrokkene en deze motiveren om zelf de nodige stappen te zetten. De Belgische bisschoppen raden priesters aan in zo’n geval om raad te vragen.

