Priester Bodar kritisch over Franciscus

Paus Franciscus is niet helder, loopt bisschoppen voor de voeten en bedrijft symboolpolitiek.

Die verwijten aan het adres van de rooms-katholieke kerkleider maakt priester Antoine Bodar deze week in Elsevier Weekblad. De kerkleider wil het liever niet over de leer van de kerk hebben, zegt Bodar. „Hij is erg impulsief. Je ziet dat hij soms zijn uitgeschreven tekst terzijde legt en dan maar iets beweert wat theologisch geheel niet verantwoord is”, aldus Bodar. „Het ongenoegen over een dergelijk optreden leeft wereldwijd in de kerk. Maar dat dringt niet tot de Nederlandse media door.”

Bodar wordt in Elsevier geïnterviewd naar aanleiding van de Huizinga-lezing, die hij op 8 december hoopt te verzorgen in de Pieterskerk in Leiden.