President Oostenrijk weer lid van kerk

De Oostenrijkse president Alexander van der Bellen is dit jaar opnieuw toegetreden tot de Evangelisch-Lutherse Kerk van Oostenrijk.

Van der Bellen (75) vertelde dat in een interview met de Oostenrijkse rooms-katholieke bisdombladen, aldus de Duitse nieuwsdienst Idea woensdag. Hij verliet de kerk ruim veertig jaar geleden „uit ergernis over mijn lokale predikant.” Het staatshoofd benadrukte in het interview het belang van het christendom in Oostenrijk. „Het gaat mij om de belangrijke boodschap van het Nieuwe Testament. Die is ook voor niet-kerkleden van belang.”