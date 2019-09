Preses synode PKN treedt terug

Ds. S. van Meggelen treedt per direct terug als preses (voorzitter) van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Dat meldt de Protestantse Kerk maandagmiddag in een persbericht. Ds. Van Meggelen schrijft „dit verdrietige besluit” te hebben moeten nemen „door de diverse verantwoordelijkheden die mij in deze fase van mijn leven zijn toebedeeld.” Het moderamen respecteert haar keuze en bedankt haar voor haar „bevlogen” inzet.

Ds. Van Meggelen (52) was sinds maart vorig jaar synodepreses. Om gezondheidsredenen kon ze niet aanwezig zijn bij de synodevergadering van afgelopen april. In juni was ze wel aanwezig bij de extra zitting van de generale synode, maar niet in de rol van voorzitter van de vergadering. Ze gaf toen in een korte toespraak aan tweemaal een longontsteking te hebben gehad en maar enkele uren per dag te kunnen werken. Oud-preses ds. P. Verhoeff trad zowel in april als in juni op als ”technisch voorzitter” van de vergadering.

Vervolgstappen

De kleine synode van de Protestantse Kerk komt vrijdag bijeen. In die vergadering zal worden afgestemd welke vervolgstappen de kerk zal nemen om de positie van preses te kunnen invullen.