In het oude stadhuis van Middelburg vond vrijdagmiddag de presentatie plaats van de zogenoemde Bachbijbel: een herdruk van de driedelige Bijbel die Johann Sebastian Bach in bezit had.

Uitgever Dingeman van Wijnen overhandigde het eerste exemplaar aan Gert en Ans Slings-Joosse, de eerste intekenaars op de uitgave.