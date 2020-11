Premier Rutte: Kerk biedt mensen troost in coronatijd

De belangrijke rol van kerken wordt volgens premier Mark Rutte in deze coronatijd extra duidelijk. „Kerken spelen een rol om de samenleving bij elkaar te houden en mensen troost te bieden.”

De premier sprak zaterdag de ”Protestantse Lezing” uit tijdens het Petrus Festival dat was georganiseerd door de Protestantse Kerk in Nederland. Het festival werd live uitgezonden vanuit Lijm&Cultuur in Delft en was online te volgen. De lezing van Rutte was opgenomen in de Haagse Kloosterkerk.

Livestream Protestantse Lezing Rutte Livestream Protestantse Lezing Rutte

om het document te tonen en ververs dan de pagina. Het document kan niet getoond worden, omdat het mogelijk is dat het cookies plaatst die volgens uw cookie-instellingen niet toegestaan zijn. Sta alle cookies toe om het document te tonen en ververs dan de pagina.

Vanuit zijn protestantse overtuiging stond de premier stil bij de vraag: ”Is een goed leven een perfect leven?” Zijn antwoord was ontkennend. „Perfectie is de norm waaraan maar weinig mensen kunnen voldoen. Perfect is voor mij een ander woord voor saai.”

Het draait in het leven volgens hem niet om rijkdom. Hij haalde daarbij de Bijbelse geschiedenis aan van de rijke man die bij Jezus kwam en voor wie het moeilijk was om het Rijk van God binnen te treden. „Bezit is ballast die je aan het einde van je leven achterlaat. Het gaat in het leven niet om rijkdom of uiterlijkheden maar om wat je voor en met anderen hebt gedaan. Het gaat om menselijk contact. Niet om de contanten, maar om de contacten.”

Daarna citeerde hij een aantal teksten uit Romeinen 12, onder andere over het vernieuwen van de gezindheid. „Ik hoor daarin een echo van een van de kernwaarden, het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen daden, zoals Luther deed op de eerste hervormingsdag in Wittenberg.” Verder haalde hij uit dat hoofdstuk teksten aan over de verschillende delen van het lichaam die alle een eigen taak hebben en over bescheidenheid.

Over de rol van de kerken is Rutte positief. Het woord kerk doet hem in eerste instantie denken aan gezamenlijkheid. „De belangrijke rol van de kerken wordt tijdens de coronacrisis extra duidelijk. Kerken hebben aangeboden om mee te helpen. Het geloof maakt samen sterker in maatschappelijk opzicht.”

Reacties

De vier andere sprekers tijdens het festival konden kort reageren op de toespraak. Psychiater dr. Piet Verhagen vond het accent van Rutte op gezamenlijkheid „aansprekend.” Hij noemde verbondenheid essentieel voor ieders welbevinden en deed een oproep aan de kerken om „niet tobberig te doen maar de gezamenlijkheid meer gestalte te geven.”

Godsdienstpsycholoog Hanneke Schaap-Jonker haalde aan dat de premier gesproken had over het liefhebben van de naaste, om te vervolgen: „Daarvoor staat: „Heb God lief boven alles.” Een goed leven is een leven waarin je leeft vanuit de liefde van God en vanuit het delen met anderen.”

Theoloog Alain Verheij gaf aan uit te zien naar de doorwerking van de woorden van de premier over rijkdom in het partijprogramma van de VVD. Theoloog en psycholoog Inger van Nes wees erop dat de premier zei dat mensen die geen perfect leven hebben niet weggeschoven mogen worden, maar dat het intussen wel gebeurt. Ze had eerder verteld dat ze zelf een ernstig ongeluk gehad heeft, waardoor haar leven drastisch veranderd was en dat het voor haar moeilijk was om daaraan te wennen.

Schaap-Jonker en Verhagen constateerden in een gesprek dat velen in onze samenleving streven naar perfectie en daar vervolgens niet in slagen. Geloof kan volgens Schaap-Jonker zowel aanzetten tot perfectionisme als tot ontspanning. „De genadige aanvaarding van God dat je als mens mag leven in Zijn liefde maakt het anders. Dat is in de lijn van 31 oktober.”

Verhagen noemde dankbaarheid een tegenwicht tegenover het streven naar perfectie. Schaap-Jonker: „Het gaat er niet om om mee te tellen, maar om van betekenis te zijn en dankbaar te zijn voor kleine dingen.”