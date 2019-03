Er dreigt een groot predikantentekort in de Evangelische Kerk in Duitsland. De Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung becijferde dat in het jaar 2030 zestien van de twintig landskerken onvoldoende voorgangers hebben.

Veel predikanten gaan de komende jaren met pensioen en er studeren te weinig mensen theologie om hun plaats in te nemen. Nu al dienen veel predikanten meerdere gemeenten. De nood is het hoogst in Oldenburg: daar gaan de komende tien jaar 160 van de 260 predikanten met emeritaat.