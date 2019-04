Predikantenechtparen Tramper en Van Ekris naar De Wittenberg

De predikantenechtparen Tramper en Van Ekris verbinden zich aan de nieuwe leefgemeenschap van De Wittenberg in Zeist.

Ds. Niek en Jenny Tramper en dr. Kees en Arianne van Ekris gaan leidinggeven aan de leefgemeenschap, die in augustus 2019 met een nieuwe opzet verdergaat. Ds. Tramper is nu nog verbonden aan de internationale gemeente ICF in Delft en ds. Van Ekris aan de hervormde wijkgemeente Bethel in Zeist. De laatste wordt per het nieuwe seizoen fulltime programmaleider van Areopagus, het centrum van de missionaire organisatie IZB in Amersfoort.