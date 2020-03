Predikanten: Zondag na de dienst zesde couplet Wilhelmus zingen

Een viertal predikanten roept kerkelijke gemeenten op zondag na de kerkdienst het zesde couplet van het Wilhelmus te zingen: ”Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer.”

In een open brief die de predikanten donderdag verspreidden, verwijzen zij naar de Dag van Nationaal Gebed, woensdag. „We mogen dankbaar zijn voor het initiatief dat de EO met vele andere organisaties genomen heeft. Tegelijkertijd hebben wij als kerk ook een roeping naar de wereld. Deze roeping mogen wij niet uitbesteden aan anderen. Maar kerkelijke verdeeldheid belemmert ons in het samenroepen van een gezamenlijke biddag en onze regering roept ons er niet meer toe op.”

De predikanten –ds. H. C. Bezemer (christelijk gereformeerd Culemborg), ds. J. J. G. den Boer (christelijk gereformeerd Nijkerk), ds. M. Messemaker (hervormd Nijkerk) en ds. M. K. de Wilde (hervormd Sommelsdijk)– verwijzen verder naar de toespraken van premier Rutte en RIVM-directeur Jaap van Dissel deze week, waarin ook het woord schild klonk. „Maar de naam van God werd niet genoemd. En als alleen mensen een schild vormen, hoe beschermd zijn we dan? Wij hebben een ander schild nodig. Persoonlijk, als kerk, maar ook als land en volk. In de Bijbel spreekt Psalm 84 van God, de HEERE als van een schild. En juist deze belijdenis van God als schild, met daarbij de uitspraak dat de mens die op Hem vertrouwt welzalig is, heeft zijn weg gevonden naar ons volkslied: ”Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer”. Er is een nationale dag van gebed geweest, kerkklokken hebben geluid en laten we nu blijven bidden, ook als er niet om gevraagd wordt. En misschien kunnen we biddend onze regering en ons land wijzen op God als schild. Want elk ander schild kan ons uiteindelijk niet beschermen. Wanneer wij dit willen doen, is dit wellicht mogelijk door op zondag 22 maart na de kerkdienst het zesde couplet van ons volkslied te zingen. Dit is een lied dat bij niemand van ons specifiek hoort, maar ons als (christelijke) Nederlanders aan elkaar verbindt.”

In het Kamerdebat woensdag verwees ook SGP-leider Van der Staaij naar het Wilhelmus, het veertiende couplet. „Daarin staat onder meer de bemoediging: ”Uw herder zal niet slapen”. Tegelijkertijd klinkt de indringende oproep: ”Tot God wilt u begeven, zijn heilzaam Woord neemt aan”. Dat vertrouwen en die oproep uit ons volkslied wil ik hier graag als appel laten klinken”, aldus Van der Staaij woensdag.