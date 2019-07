Predikanten bijeen op New Wine Zomerconferentie

„Bid dagelijks om de komst van de Heilige Geest. Hij stuurt je naar de plekken waar de wereld pijn doet en waar geleden wordt.”

Dat zei Graham Tomlin, Brits theoloog, auteur en bisschop van de Church of England, maandagmorgen tijdens de derde dag van de zesdaagse New Wine Zomerconferentie in het Brabantse Liempde. Op een gebied van vijftig hectare dat vijftig weken per jaar natuurterrein is, kamperen deze week duizenden mensen. In het midden van het terrein staan grote tenten voor de verschillende programma’s. Het lijkt op de Opwekkingsconferentie te Biddinghuizen rond Pinksteren, maar dan in klein formaat. New Wine trekt met circa 6600 bezoekers ruwweg tien procent van het aantal bezoekers van Opwekking.Ook verder zijn er overeenkomsten, zowel wat betreft de muziek als de onderwerpen, tot aan de koffiekannen toe, waarvan een deel het logo van Opwekking heeft.Het thema is dit jaar ”Kingdom People”.

New Wine besteedt bijzondere aandacht aan predikanten. Op maandag, tijdens de predikantendag, zijn er 53 voorgangers aanwezig uit onder andere de Nederlands Gereformeerde Kerken, Christelijke Gereformeerde Kerken, Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, de Protestantse Kerk in Nederland en verschillende evangelische gemeenten. De organisatie hoopt dat zij de boodschap van New Wine verder brengen.

Ds. Dick Westerkamp, Nederlands gereformeerd predikant en medeoprichter van New Wine, vertelt hoe een conferentie zijn leven op de kop zette. Dat was in Rwanda in 1988, waar hij zendeling was. Hij hoorde er over een kerk die midden in de samenleving staat en over bidden om en wachten op de Heilige Geest. In Engeland maakte hij conferenties van New Wine mee. Die wilde hij naar Nederland brengen. Nu is de zestiende editie.

Identiteit

Graham Tomlin deelt mee dat hij zondag gesproken heeft over de Heilige Geest Die de gelovigen in de liefde van God de Vader en God de Zoon trekt. „Dat gaat over hun identiteit. Die is belangrijk in een cultuur waarin velen daarover onzeker zijn.”

Bij de roeping van de gelovigen hoort volgens de Britse theoloog het gebed om de Heilige Geest. Hij vraagt om iedere dag te bidden: „Kom, Heilige Geest.” Het lijkt er soms op, aldus Tomlin, dat alles wat met de Heilige Geest te maken heeft, zweverig is. „Maar de Heilige Geest geeft vreugde, liefde en goedheid. Dat is hard nodig in een gebroken en gevallen wereld.”

De Heilige Geest heeft volgens Tomlin stenen harten veranderd in harten van vlees. „Zulke harten voelen de pijn van de wereld. Ze worden ernaartoe getrokken en blijven in de pijn. Daarom kunnen christenen een nuttige rol vervullen in deze wereld, bijvoorbeeld op plaatsen waar zich rampen voltrekken.”

Brand

Hij vertelt over de brand in de Grenfell Tower in Londen in 2017 en noemt een predikant die de kracht had om boze en getraumatiseerde mensen op te vangen. „Hij bracht hun vrede. Dat was het werk van de Heilige Geest.”

Ook in het werk tegen klimaatverandering kunnen christenen volgens hem veel betekenen, stelt Tomlin. „De ecologische beweging vecht tegen iets wat de andere kant op gaat. Als christenen dat doen, weten ze dat ze het niet alleen doen. De Geest is aan het werk. Ze kunnen met de Geest werken aan een betere wereld. Dat geeft hoop.”