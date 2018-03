Predikant VS krijgt 35 jaar cel in Turkije

Een rechtbank in de Turkse provincie Izmir heeft de Amerikaanse predikant Andrew Brunson veroordeeld tot 35 jaar celstraf omdat hij banden zou hebben met de Gülenbeweging.

Dat bericht de Amerikaanse nieuwsdienst The Christian Post deze week.

De rechtbank oordeelde hem schuldig aan lidmaatschap van zowel de Gülen-beweging als de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK. Daarvoor kreeg hij een straf van 15 jaar. Daar bovenop kreeg hij nog eens 20 jaar wegens spionage.

De Turkse president Erdohan houdt de Gülenbeweging schuldig voor de coup in juli 2016. De advocaat van Brunson krijgt geen toegang tot het dossier dat is opgesteld door de Turkse overheid.

Mensenrechtenorganisaties bestempelen het vonnis als een farce. Ds. Brunson zou slechts veroordeeld zijn om de VS onder druk te zetten om de islamitische geestelijke Fethullah Gülen, die in Pennsylvania woont, uit te leveren.

President Erdogan had vorig jaar in september al duidelijk gemaakt dat het lot van Brunson gekoppeld was aan de bereidheid van de Amerikaanse regering om Gülen over te dragen.

De Amerikaan is pastor van de protestantse Opstandingskerk in Izmir en woont al meer dan twintig jaar in Turkije. Turkije arresteerde hem kort na de mislukte coup in juli 2016. De VS stelden sinds de arrestatie alles in het werk om hem vrij te krijgen.

De Amerikaan zei eerder: „Laat het duidelijk zijn. Ik zit niet gevangen omdat ik iets verkeerd heb gedaan, maar om wie ik ben: een christelijke pastor. Ik mis mijn vrouw en kinderen heel erg. Toch geloof ik dat dit waar is: het is een voorrecht om te lijden voor Christus, zoals zo velen voor mij. Uit de grond van mijn hart dank ik iedereen die naast me staan in gebed.”