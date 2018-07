Predikant VS blijft vastzitten in Turkse cel

De Amerikaanse predikant Andrew Brunson moet in Turkije in de gevangenis blijven tot de volgende rechtszitting in oktober.

Dat heeft de rechtbank in Izmir woensdag besloten tijdens een hoorzitting. Brunson (50) werd gearresteerd in de nasleep van een mislukte poging tot staatsgreep in oktober 2016.

De autoriteiten beschuldigen de voorganger van de protestantse Opstandingskerk in Izmir ervan te hebben samengewerkt met verboden organisaties. Het gaat volgens de aanklacht onder meer om de Koerdische afscheidingsbeweging PKK en de organisatie van Fethullah Gülen, die door Turkije verantwoordelijk wordt gehouden voor de couppoging.

De advocaat van de Amerikaan vroeg de rechtbank in Aliaga woensdag opnieuw om zijn cliënt voorlopig vrij te laten, maar dat verzoek werd afgewezen. De zaak is verdaagd tot 12 oktober. De rechter wil dan opnieuw getuigen horen.

Net als tijdens eerdere hoorzittingen ontkende Brunson alle beschuldigingen. Hij benadrukte dat hij nooit heeft meegewerkt aan de staatsgreep tegen president Erdogan. „Het is zwaar om in de gevangenis te zitten en gescheiden te zijn van mijn vrouw en kinderen. Er is geen concreet bewijs tegen mij. De discipelen van Jezus leden in Zijn Naam, nu is het mijn beurt. Ik weet waarom ik hier ben. Ik ben hier om te lijden in Jezus’ Naam.”

De vrouw van Brunson was woensdag aanwezig bij de zitting.