Predikant Spakenburg-Noord (GKV) losgemaakt

De classis Hilversum van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKV) stemt in met het verzoek van de kerkenraad van de gkv van Spakenburg-Noord tot losmaking van ds. H. Sj. Wiersma.

Dat bracht de preses van de kerkenraad, K. van de Geest, woensdag naar buiten. De classis verleende de instemming in november, nadat alle partijen waren gehoord en nadat advies was ingewonnen bij de generale deputaten predikantszaken van de GKV.

De kerkenraad wilde deze losmaking nadat hij tot de conclusie was gekomen dat een vruchtbare samenwerking met ds. Wiersma niet meer mogelijk was. Losmaking betekent dat de predikant niet langer aan de gemeente verbonden is. De kerkenraad heeft de gemeente ingelicht. De classis stelt ds. Wiersma beroepbaar met ingang van 1 januari 2020.

In Spakenburg hebben verontruste leden van de gemeente Spakenburg-Noord het comité ”Noorderkerk blijven” opgericht. Woordvoerder P. Korlaar: „Ds. Wiersma wil vasthouden aan Schrift en belijdenis en waarschuwt tegen de bredere koers van de GKV. Met die bredere koers wordt de Schriftuurlijk gereformeerde koers verlaten. Het gaat om het al dan niet vasthouden aan Schrift en belijdenis. Het comité onderschrijft de visie van Ds. Wiersma. We gaan actie ondernemen om zo snel mogelijk te komen met een voortzetting van gereformeerd kerkelijk leven onder de paraplu van de GKV. Er zijn vergevorderde plannen om eigen erediensten te beleggen als een dolerend deel van de gemeente binnen de GKV.”