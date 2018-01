Predikant protestantse gemeente Velp mag eerder vertrekken

Een dreigend kerkordelijk conflict tussen ds. D. R. Juijn en de protestantse gemeente Velp over zijn vertrek naar Delden is in onderling overleg opgelost.

Per 1 juli, als ds. Juijn 3,5 jaar in Velp predikant is, zal hij overgaan, zo bevestigde de predikant dinsdag. De situatie leidde afgelopen weken tot kerkordelijke vragen, omdat een predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland pas beroepbaar is als hij ten minste vier jaar de gemeente heeft gediend waaraan hij verbonden is.

Afwijking van deze regel is mogelijk met instemming van de classis. Hoewel deze instemming nog niet officieel is, zegt ds. Juijn geen belemmering te verwachten. „Vanuit de classis is aangegeven dat men akkoord zal gaan, als beide kerkenraden instemmen.”