Predikant Nigeria bevrijd na oproep om hulp

De Nigeriaanse predikant ds. Polycarp Zongo is bevrijd uit handen van islamitische terroristen, nadat hij een oproep had gedaan om hulp. Dat meldt Morning Star News.

Ds. Zongo is voorganger van een gemeente in Jos. De predikant was sinds 19 oktober vermist. Hij werd samen met twee christelijke vrouwen ontvoerd door militanten van de Islamitische Staat van West-Afrika (ISWAP), zo vertelde hij afgelopen week in een videoboodschap. „Ik doe een beroep op u allen om alles te doen wat mogelijk is om ons uit de gevangenschap te bevrijden.”

De ISWAP splitste zich in 2016 af van de terroristische organisatie Boko Haram. Beide groepen blokkeren vaak wegen om christenen te ontvoeren.