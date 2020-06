Ds. A. W. J. Theunisse, predikant van de hervormde gemeente te Beekbergen, is van plan om in augustus met zijn kano 500 kilometer over de Rijn te peddelen. Hij wil hiermee 25.000 euro ophalen.

Het sponsorgeld is bestemd voor twee projecten in Zuid-Afrika: de Butterfly Way-crèche, waar 75 kansarme kinderen onderdak vinden, en welzijnsorganisatie MES Kaapstad.

>>kanotochttegencorona.nl