Predikant India onthoofd door rebellen

Abraham Topno was 25 jaar predikant onder de inheemse bevolking in Oost-India. Maoïstische rebellen hadden hem in het vizier. Vorige week onthoofden ze hem in koelen bloede.

Op de avond van de Dag van de Arbeid, vorige week dinsdag, is Topno samen met zijn chauffeur nog laat onderweg. Ze hebben zojuist hun visite thuisgebracht. Als ze de dichtbegroeide bossen bij de stad Ranchi hebben bereikt, blokkeert een groep van 25 gemaskerde mannen plotseling de weg. Allemaal dragen ze een uniform. De mannen dwingen de jeep tot stoppen.

De rebellen commanderen dat de beide inzittenden moeten uitstappen. Ze doen de mannen een blinddoek om en binden hun handen vast met touwen. Vervolgens onthoofden ze de predikant. De chauffeur laten ze direct daarna vrij. „De rebellen hadden het alleen op de predikant gemunt”, aldus een woordvoerder van de politie.

De dag na de onthoofding wordt het lichaam van de predikant aangetroffen aan de rand van een stuwmeer. In een briefje dat naast het lichaam is gevonden, wordt de aanslag opgeëist door „maoïsten.” De schrijvers geven ook een reden op voor de aanslag; volgens hen was Topno een spion van de politie. Deze beschuldigingen hadden ze al meerdere keren tegen hem geuit.

Dreiging

De predikant van de pinkstergemeente in de regio Tamar in de deelstaat Jharkhand wist dus hoe reëel de dreiging van de guerrilla in zijn nabije omgeving was. Hij was daar al 25 jaar werkzaam onder de inheemse bevolking. Volgens zijn familie voelde hij zich daar bijzonder toe geroepen.

Topno wist dat zijn werk met wantrouwen werd gevolgd door linkse rebellen, die in dezelfde regio eveneens bijna een kwarteeuw actief zijn. Hun gevecht voor onafhankelijkheid kostte al aan meer dan 6000 burgers het leven.

De familie en vrienden van de Indiase predikant geloven niet dat de vermeende banden tussen de predikant en de politie de echte reden zijn geweest voor de aanslag op Topno. Volgens hen willen de maoïsten de inheemse bevolking overtuigen van hun communistische ideologie. Christelijk missionair werk onder de inwoners van Oost-India vormt daar in de ogen van de rebellen een bedreiging voor.