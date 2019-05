Predikant hhg Sint-Annaland uit ambt ontheven

Ds. G. J. Noordermeer, predikant van de hersteld hervormde gemeente (hhg) te Sint-Annaland, is als dienstdoend predikant binnen de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) eervol uit zijn ambt ontheven.

Dat maakte het breed moderamen (bestuur) van de classis Zuid-West van de HHK maandag bekend.

Ds. Noordermeer maakte gebruik van de kerkordelijke bepaling tot ontheffing uit het ambt op eigen verzoek, aldus het moderamen. „Zijn verzoek volgde op een ziekteperiode van ruim een jaar, het breed moderamen van de generale synode willigde met ingang van 1 mei het verzoek in waarbij hij de „bevoegdheden als van een emeritus” ontving.”

De losmaking van de hhg te Sint-Annaland had plaats na een ambtstermijn van ruim twee jaren, de predikant was sinds 22 maart 2017 aan de gemeente verbonden. Sint-Annaland was zijn eerste gemeente.

Lees ook:

Kand. G. J. Noordermeer doet intrede in hhg Sint-Annaland (rd.nl, 23-03-2017)