Predikant hervormd Veenendaal losgemaakt

Ds. C. B. Stam is losgemaakt van de hervormde wijkgemeente Oude Kerk in Veenendaal. Dat is zondag in verschillende hervormde wijkgemeenten in Veenendaal afgekondigd.

De predikant is voor onbepaalde tijd geschorst, lichtte scriba Nico Belo maandagmorgen desgevraagd toe. Ds. Stam kan na een periode van drie jaar, als hij dat zou willen, een verzoek indienen om het predikantschap weer op te nemen.

De kerkenraad diende vorig jaar juni bij het college voor het opzicht –het kerkelijke tuchtcollege– van de classis Utrecht een formele klacht in tegen de predikant, die een relatie had met een getrouwde vrouw uit de kerkelijke gemeente. Dat college besloot in november, in samenwerking met het college van de classis Noord-Holland, om de predikant met onmiddellijke ingang te schorsen en los te maken van de gemeente. De reden was dat hij het ambt van predikant heeft veronachtzaamd.

Ds. Stam ging tegen het besluit in beroep bij het generaal college van de Protestantse Kerk in Nederland, maar dat bevestigde onlangs de uitspraak. Een verder beroep is niet mogelijk.

Ds. Stam (61) diende de hervormde gemeenten van Kamperveen, Harderwijk, Papendrecht, Woudenberg en Veenendaal.