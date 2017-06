„Predikant gkv Zuidlaren ten onrechte uit ambt ontheven”

De predikant van de gereformeerde kerk vrijgemaakt (gkv) te Zuidlaren, ds. R. van Wijnen, is ten onrechte uit zijn ambt ontheven. Dat blijkt uit een uitspraak van de commissie van beroep in predikantszaken binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt waarover het Nederlands Dagblad zaterdag berichtte.

Ds. Van Wijnen (57) is sinds 20 januari geen predikant meer van de gkv te Zuidlaren. De kerkenraad stelde hem vorig jaar op non-actief vanwege „machtsmisbruik.” De classis Assen, die de zaak moest de zaak beoordelen, concludeerde vervolgens dat ontheffing uit het ambt terecht was. „De ontheffing houdt in dat Van Wijnen niet langer het ambt van dienaar van het Woord mag bekleden, zo laat de kerkenraad van Zuidlaren weten in een schrijven aan de kerken”, aldus de GKV destijds op hun website.

Ds. Van Wijnen, die in mei vorig jaar het beroep had aangenomen dat de gkv te Grootegast op hem had uitgebracht, ging tegen het besluit tot ontheffing in beroep bij de commissie van beroep in predikantszaken binnen de GKV. Dit kerkelijke rechtsorgaan oordeelt nu dat de „misdragingen” van de predikant niet kunnen worden aanvaard „als grond voor een ontheffingsuitspraak”, schrijft het Nederlands Dagblad. Deze hadden door de kerkenraad alleen kunnen worden aangevoerd „bij een zwaardere kerkelijke sanctie, namelijk afzetting. De kerkenraad kan daartoe alleen bij tuchtzaken besluiten. Bij ontheffing daarentegen gaat het onder meer om blijvende ongeschiktheid van een dominee.”

De commissie draagt de kerkenraad van Zuidlaren en ds. Van Wijnen op hun onderlinge relatie te „herzien.” „Ze moeten dus weer met elkaar gaan praten”, aldus het ND.

In het ND reageren advocaat Gea Varwijk van vakorganisatie CGMV en advocaat mr. Pieter Pel van de kerkenraad van Zuidlaren verdeeld als het gaat om de vraag welke consequenties de uitspraak van de commissie volgens hen heeft.

Reden voor de ontheffing destijds was dat ds. Van Wijnen „grensoverschrijdend gehandeld heeft in een pastorale relatie met een man van buiten de gemeente, die contact had gezocht met de predikant. Na onafhankelijk onderzoek is vastgesteld dat er sprake was van ambtsmisbruik. De predikant heeft schuld bekend, berouw getoond en medewerking verleend aan het onderzoek.”

