Predikant gg Kruiningen treft „vermoedelijk volg- en afluisterapparatuur” aan onder auto

Onder de auto van ds. G. Bredeweg, predikant van de gereformeerde gemeente te Kruiningen, is maandag „vermoedelijk volg- en waarschijnlijk ook afluisterapparatuur” aangetroffen. Mr. P. J. den Boef, advocaat van de predikant in de „kwestie-Kruiningen”, bevestigde maandagavond een bericht daarover in het Algemeen Dagblad. Piet Jansen, woordvoerder van de familie Jansen –de andere partij in de kwestie-Kruiningen– zegt desgevraagd „erg geschrokken” te zijn door het bericht.

Er is aangifte gedaan bij de politie, die de zaak hoog opneemt, aldus advocaat Den Boef. „En terecht. Toen ik dit vanmorgen hoorde, dacht ik: Dit zijn maffiapraktijken, dit gebeurt in bepaalde kringen in de onderwereld. De predikant en zijn vrouw ervaren dit ook als heel bedreigend.” Wie de apparatuur heeft aangebracht, weet Den Boef niet, „al heb je natuurlijk bepaalde vermoedens.”

De zaak kwam aan het licht via een anonieme tip van iemand „dicht bij de bron”, zegt Den Boef. „Waarschijnlijk vond die dit ook te ver gaan.” De apparatuur zat er „mogelijk al een paar dagen.”

Kort geding

De kwestie-Kruiningen speelt sinds eind vorig jaar, nadat ds. Bredeweg diaken H. Jansen na diens aftreden op 13 december 2016 had beschuldigd van overspel met een nichtje. De predikant zou daarmee kritiek op zijn eigen functioneren de pas hebben willen afsnijden, aldus de familie Jansen, die vervolgens een kort geding aanspande bij de rechtbank van Middelburg. Deze oordeelde onder meer dat de kerkenraad de censuur die Jansen was opgelegd ongedaan diende te maken.

Op dit moment onderzoekt een commissie van de classis Goes van de Gereformeerde Gemeenten het appel dat oud-diaken Jansen tegen de kerkenraad van de gg Kruiningen had ingebracht. Deze commissie brengt advies uit op een voortgezette classisvergadering op 11 oktober.

Geschrokken

Piet Jansen uit het Canadese Fort Macleod, woordvoerder van de familie Jansen, verklaarde maandagavond „erg geschrokken te zijn door het bericht over de afluisterapparatuur. Onze eerste reactie was: Wat hangt ons nu weer boven het hoofd? Uiteraard hebben we hier als familie uitvoerig over gesproken, maar niet een van mijn broers kan hierachter zitten.”

Jansen: „Wij hopen nog een beetje dat het hier om een wrange grap van iemand gaat. Maar wij weten het niet, wij zijn ook geen detectives. Één ding weten wij wel: dit past perfect in het plaatje. De laatste twee weken zijn voor ons behoorlijk heftig geweest (zo heeft de politie tijdens de diensten op zondag gesurveilleerd; red.). Het zou ons daarom niet verbazen als dit onderdeel is van de lastercampagne die tegen ons gaande is.”

De zaak roept ook de nodige vragen op, aldus Jansen. „Bijvoorbeeld: Als er sprake zou zijn van afluisterapparatuur – wie plaatst er nu afluisterapparatuur onder een auto, waar je alleen maar het lawaai van de motor hoort? Als je zoiets al zou doen, zou je het in de studeerkamer van de dominee moeten doen.”

De politie Zeeland was maandagavond laat niet meer bereikbaar voor een reactie.

Nieuw kort geding

Overigens speelt er op 22 augustus opnieuw een kort geding inzake de kwestie-Kruiningen. Kortweg gezegd gaat dit erover dat de familie Jansen vindt dat de kerkenraad van Kruiningen het vonnis van de Middelburgse rechtbank tot dusver te weinig naleeft.

