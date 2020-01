Predikant geweigerd in Groot-Brittannië om homovisie

De Amerikaanse predikant Franklin Graham, zoon van Billy Graham, wordt geweigerd als spreker in Liverpool en Glasgow vanwege zijn visie op homoseksualiteit.

Dat berichtte de Duitse nieuwsdienst Idea vrijdag. Graham zou in het voorjaar een evangelisatiereis maken langs acht steden in Groot-Brittannië. De exploitant van de arena waar Graham in Liverpool zou spreken, maakte deze week bekend het evenement te annuleren vanwege de visie van Graham op homoseksualiteit. De predikant zou in het verleden hebben gezegd dat homoseksualiteit volgens de Bijbel zonde is.

Ook in Glasgow is de bijeenkomst geannuleerd. In Sheffield staat de komst van Graham nog ter discussie.

In een petitie uit Liverpool die verzocht om de annulering van het evenement wordt de 67-jarige predikant een „homofobe haatprediker” genoemd.

Graham zegt in een reactie dat hij nooit tegen mensen preekt. „Het gaat altijd over de boodschap van Jezus Christus dat alle mensen zondaars zijn. God houdt van ons. Hij is voor ons allen gestorven en opgestaan. Dat is het goede nieuws voor iedereen.”