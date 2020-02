Predikant Franklin Graham wil toch naar Groot-Brittannië

De Amerikaanse predikant Franklin Graham, zoon van Billy Graham, wil toch naar Groot-Brittannië reizen.

De predikant wordt geweigerd als spreker in onder meer Liverpool en Glasgow vanwege zijn visie op homoseksualiteit. Advocaten onderzoeken of die weigering wettig is, aldus de Britse krant The Guardian vrijdag. Graham: „De contracten zijn getekend en in sommige gevallen is er een aanbetaling gedaan. Ik word geweigerd op religieuze gronden. Het gaat om de vrijheid van religie en van meningsuiting.”