Predikant en vertaler uit Papoea doodgeschoten

Een voorganger uit Papoea, Jeremiah Zanambani, is vorige week zaterdag doodgeschoten. Dat meldt de Italiaanse nieuwssite Asia News.

Zanambani genoot bekendheid als vertaler van de Bijbel in het Moni-dialect van Papoea. De protestantse predikant werd neergeschoten toen hij zijn varkens verzorgde in het regentschap Intan Jaya.

Het leger zei een verklaring dat de pastoor was neergeschoten door een criminele gewapende groep. Maar de kerk van de Zanambani, de Indonesian Gospel Tabernacle Church (GKII), betwist dit en stelde in een verklaring dat het informatie had ontvangen dat hij was neergeschoten door militaire officieren.

Ook een soldaat is het afgelopen weekend doodgeschoten in de meest oostelijke regio van Indonesië.

De schietpartij kwam te midden van een oplaaiende spanningen tussen veiligheidstroepen en separatistische groepen in het onrustige gebied.