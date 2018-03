Predikant en historicus dr. J. Ridderbos (75) overleden

Predikant en kerkhistoricus dr. J. Ridderbos (75) is op 7 maart overleden.

Jan Ridderbos is in 1942 geboren in de gereformeerde pastorie in Tweede Exloërmond.

Hij studeerde theologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en was daarna gereformeerd predikant te ’s-Graveland, Nijmegen, Zwolle-Berkum en Haren (Gr.). Dr. Ridderbos ging in 2007 met emeritaat.

Dr. Ridderbos promoveerde in 1994 aan de VU op de houding van gereformeerden tijdens de Tweede Wereldoorlog, onder meer in relatie tot de Vrijmaking van 1944. Ook zijn laatste publicatie ging over de Tweede Wereldoorlog: in ”Predikanten in de frontlinie” (2015) besprak hij de gevolgen van de deelname aan het kerkelijk verzet.

