Predikant cgk Driebergen uit ambt ontzet

Ds. L. W. van der Meij, predikant van de christelijke gereformeerde kerk (cgk) in Driebergen, is uit het ambt van predikant ontzet.

Dat heeft de classis Utrecht besloten in haar vergadering van 21 december. Er is een „openbare grove zonde” aan het licht gekomen (naar art. 79 van de kerkorde), op basis waarvan de kerkenraad eerder besloot tot schorsing over te gaan. Over de precieze reden van de ontzetting uit het ambt wil de classis geen uitspraak doen, omdat het een vertrouwelijke kwestie betreft, zegt ds. J. van Walsem, voorzitter van het moderamen.

Ds. Van der Meij (67) stond sinds 1997 in Driebergen. Daarvoor diende hij de gemeenten van Middelharnis (1975), Zaamslag (1980) en Alphen aan den Rijn (1985).