Praten aan tafel met hulp van de HSV-Gespreksbijbel

De Bijbel voor kinderen openleggen met behoud van belangrijke Bijbelse kernwoorden. Dat is wat de opdrachtgevers en samenstellers van de Gespreksbijbel beogen. De HSV-uitgave wordt vrijdag in Doorn gepresenteerd.

Anderhalf jaar lang werkte hoofdredacteur ds. E. van den Noort uit Emst samen met een legertje scribenten aan de Bijbel voor kinderen van zeven tot twaalf jaar, in opdracht van Stichting Herziening Statenvertaling en uitgeverij Royal Jongbloed. Het boek bevat de complete tekst van de Herziene Statenvertaling (HSV), plus handvatten voor ouders om met hun kinderen over een Bijbelgedeelte in gesprek te gaan.

De gele kaders voorafgaand aan ieder hoofdstuk bevatten een leesprikkel, een vraag die kinderen aanmoedigt om de tekst goed te lezen. Blauwe kaders bevatten uitleg en de rode tekst is bedoeld om in gesprek te gaan over het thema van het gedeelte. Daarnaast worden belangrijke kernwoorden –zogenoemde sleutelwoorden– voorzien van uitleg en door middel van twee Bijbelteksten in hun context geplaatst.

De uitgave komt voort uit de wens van het HSV-bestuur om alle leeftijden aan te spreken vanuit de Bijbel. Voor kinderen van vier tot acht jaar verschijnt de ”Kinderbijbel bij de Herziene Statenvertaling”, voor oudere schoolkinderen is er de Gespreksbijbel. „De meerwaarde van deze uitgave is dat de hele Bijbel aan bod komt”, zegt de hervormde predikant, die zelf vier kinderen heeft in de leeftijd van zeven tot zestien jaar. „De vraag is wel hoe we met de Bijbel omgaan. We lezen ’m, doen ’m weer dicht, we danken. Maar snappen we ook wat God tot ons wil zeggen? Sommige ouders zijn prima in staat om met hun kinderen in gesprek te gaan, anderen vinden dit juist moeilijk. Ons doel is om hen handvatten te bieden.”

Welke moeilijkheden doen zich voor bij het Bijbellezen in het gezin?

„Ouders ervaren soms verlegenheid als het gaat over de uitleg van de boodschap. Begrijp ik het gedeelte zelf wel? Anderen hebben nooit geleerd om over geloofszaken te spreken. Of er is tijdsdruk. Je kinderen moeten naar voetbal of muziekles.”

Wat wilt u met het gebruik van de Gespreksbijbel bereiken?

„Dat kinderen vertrouwd raken met de tekst van de Bijbel zodat ze de grote daden van God leren zien. Toen ik nog in het onderwijs werkte, merkte ik vaak dat kinderen het moeilijk vinden om de Bijbel überhaupt te lezen. Als wij daarom de Bijbel bij hen weghouden en alleen de kinderbijbel lezen, doen we hen tekort en leren we hen niet op een volwassen manier met de Bijbel omgaan.”

De Gespreksbijbel bevat verschillende leeslijnen die helpen om de grote lijnen in de Bijbel te begrijpen, zoals poëzie, profetie en apocalyptiek. Vooral de duiding van sommige onderwerpen leverde de predikant af en toe flinke hoofdbrekens op. „Ik lag er weleens wakker van. Staat iets eenmaal in een boek, dan ligt het vast. Ben ik er eerlijk mee omgegaan? Heb ik het juist gezien? Ik had de HSV-Studiebijbel steeds bij de hand. Het hielp ook om te bedenken dat je voor kinderen schrijft. Die moet je niet vermoeien met theologische constructies. Als ze de kern van een hoofdstuk maar te pakken hebben. Als je bij Psalm 39 het handbreed niet noemt, heb je iets belangrijks gemist. Hetzelfde geldt voor de wedergeboorte bij Johannes 3 of de Naam van God bij Exodus 3.”

Waarin onderscheidt de Gespreksbijbel zich van de Samenleesbijbel van het Nederlands Bijbelgenootschap, een vergelijkbaar product?

„Het belangrijkste verschil is de vertaling. We willen het gesprek voeren bij de tekst van de HSV die de grondtaal ademt. Belangrijke grondwoorden zoals zonde, genade en verzoening moeten voluit blijven staan. Die leggen we liever uit dan dat we ze wegvertalen. Overigens is het niet onze bedoeling om vertalingen tegen elkaar uit te spelen. De Samenleesbijbel bevat de tekst van de Bijbel in Gewone Taal. Zo’n uitgave kan waardevol zijn voor wie het Evangelie niet kent. Ik hoop dat mijn kinderen op dezelfde manier vertrouwd zullen zijn met de Herziene Statenvertaling als ik met de Statenvertaling waarmee ik opgroeide. We willen graag dat de woorden die ons dierbaar zijn in de harten van kinderen indalen.”