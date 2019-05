Postzegel Zwingli op de markt

De Duitse en Zwitserse posterijen hebben donderdag een gezamenlijke postzegel met een portret van de Zwitserse reformator Huldrych Zwingli (1484-1531) uitgegeven.

Dat meldde het Duitse persbureau Idea donderdag.

Op de zegel, die een waarde heeft van 1,50 euro, staat het portret dat schilder Hans Asper van Zwingli maakte. Dit jaar wordt in Zwitserland herdacht dat Zwingli 500 jaar geleden predikant werd in de Grossmünster in Zürich. Het idee van de zegel is afkomstig van de Evangelische Kerk in Duitsland.