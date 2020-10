Poster met 95 stellingen over kerk-zijn online

„Waarom zijn we kerk?”, vroegen drie organisaties uit de Protestantse Kerk aan mensen uit hun achterban. De reacties die binnenkwamen, vormen de basis voor 95 stellingen. Die werden aan de vooravond van Hervormingsdag gepubliceerd.

De publicatie van de 95 stellingen maakt deel uit van de campagne #daaromzijnwekerk, die uitgaat van zendingsorganisatie GZB, de IZB (vereniging voor zending in Nederland) en de Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond (HGJB). De actie is bedoeld om het gesprek op gang te brengen over kerk-zijn in de huidige situatie. „Het is het verlangen van de organisaties dat jongeren en ouderen de weg naar elkaars hart zullen vinden, de hoop vasthouden en samen ontdekken wat de kern van kerk-zijn is”, aldus de initiatiefnemers.

Het is deze zaterdag 503 jaar geleden dat kerkhervormer Maarten Luther zijn 95 stellingen tegen de aflaat spijkerde op de deur van de slotkapel in Wittenberg.

Samen met de stellingen worden ook diverse materialen online gepubliceerd. Zo wordt er een preekschets aangeboden over Efeze 1, voorzien van ideeën om tijdens een (online)kerkdienst verbinding te maken met kinderen en jongeren. Ook is er video- en gespreksmateriaal gemaakt over vragen die in het kader van de coronacrisis „extra actueel” zijn.

Poster

De poster met daarop de 95 stellingen kon vrijdag al worden gedownload. De poster opent met de stelling: „De kerk anno nu heeft alles voor handen om veelkleurig kerk te kunnen zijn. Het enige dat daarvoor nodig is: denken vanuit de liefde van God voor het verlorene.” Een andere stelling luidt: „Waar in de kerk de generaties elkaar ontmoeten, heeft de kerk toekomst.”

Een aantal stellingen gaat specifiek in op kerk-zijn in coronatijd. Een daarvan luidt: „In een crisis is het niet de vraag óf we avondmaal kunnen vieren, maar alleen hoe we dat het beste kunnen doen.” In een andere stelling verwoorden de opstellers het als volgt: „In 2020 raakte de kerk de vanzelfsprekendheid voorbij, maar de maakbaarheid nog niet.