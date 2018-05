Positie leider baptisten VS in het geding

De positie van Paige Patterson, de invloedrijke leider van de Zuidelijke Baptisten in de Verenigde Staten, is in het geding. „Hij is ongetwijfeld de meest geliefde en de meest verafschuwde persoonlijkheid in de geschiedenis van de Zuidelijke Baptisten.”

Patterson, rector van een toonaangevend theologisch seminarie in Fort Worth, raakte in de afgelopen weken in opspraak vanwege opmerkingen uit het verleden. Zo heeft hij meerdere malen gezegd dat echtscheiding in alle gevallen verkeerd is en dat het in gevallen van misbruik van de ernst van de situatie afhangt of een vrouw haar echtgenoot moet verlaten.

Bovendien werd recent bekend hoe hij publiekelijk vrouwen bejegende en opmerkingen maakte over hun uiterlijk. Zo zou hij tijdens een preek in 2014 een 16-jarig meisje hebben beledigd.

Duizend handtekeningen

Meer dan duizend vrouwen eisen nu via een petitie het vertrek van Patterson. Inmiddels prijken er echter ook al namen van meerdere mannen onder de brief.

Volgens de opstellers van de petitie, die afkomstig zijn uit verschillende flanken van het kerkgenootschap, heeft Patterson een „on-Bijbelse visie op autoriteit, vrouwelijkheid en seksualiteit.”

Het steekt de ondertekenaars vooral dat Patterson zijn woorden niet heeft teruggenomen en geen excuses heeft aangeboden. Vrijdag stelde hij tegenover The Washington Post nog dat hij geen excuses kan aanbieden „voor iets wat hij niet verkeerd heeft gedaan.”

Bovendien stellen de ondertekenaars dat de visie van Patterson niet alleen in strijd is met de leer van de Zuidelijke Baptisten, maar ook met de visie die de Bijbel zelf heeft op vrouwelijkheid.

Aanblijven

Inmiddels is er ook een ander geluid te horen: de uitspraken van Patterson hoeven niet te leiden tot het vertrek van de kerkleider. Deze tegenstanders van het vertrek van Patterson zijn ook een petitie gestart.

Binnen het kerkgenootschap hebben meerdere prominente leiders zich uitgesproken voor het aanblijven van Patterson. Onder hen bevindt zich oud-voorzitter van de Zuidelijke Baptisten Johnny Hunt. De opstellers geven „bronnen van buitenaf” er de schuld van dat het werk van Patterson in diskrediet wordt gebracht.

Discussie

Volgens de Afro-Amerikaanse baptistische predikant Dwight McKissic, die de gang van zaken binnen het kerkgenootschap altijd kritisch volgt, is er geen persoon over wie zo veel discussie is gevoerd als Patterson. McKissic is overigens zelf niet van mening dat de invloedrijke leider binnen zijn kerkgenootschap hoeft te vertrekken.

Meer nieuws over de zaak wordt verwacht na een speciale vergadering van het bestuur van het seminarie. De bestuursvoorzitter heeft inmiddels bekendgemaakt dat die bijeenkomst, die gehouden wordt op verzoek van Patterson zelf, plaats zal hebben op 22 mei.

De voorzitter heeft laten weten dat de commotie over de uitspraken als bespreekstuk uitgebreid aan de orde zal komen.