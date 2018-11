„Positie christenen Egypte verslechterd”

Een Egyptische mensenrechtenorganisatie meldt woensdag dat christenen in het land in toenemende mate te maken hebben met discriminatie. De groep stelt dat dit in strijd is met officieel beleid in Egypte.

Volgens het Egyptische Initiatief voor Persoonlijke Rechten wordt het voor christenen moeilijker om hun geloof te belijden. De mensenrechtenorganisatie meldt dat in een jaar tijd negen kerken om uiteenlopende redenen dicht moesten. De autoriteiten zouden daartoe hebben besloten onder druk van de publieke opinie.

Ook heeft de mensenrechtengroep geconstateerd dat er maatschappelijke spanningen ontstonden als christenen met plannen voor de bouw van kerken naar buiten kwamen.