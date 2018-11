Politieinval bij baptistenkerk in Tasjkent

Agenten van de Oezbeekse nationale politie, de geheime dienst en de nationale garde zijn zondagmorgen binnengevallen bij een samenkomst van een baptistengemeente in Tasjkent, de hoofdstad van Oezbekistan. Dat meldde hulporganisatie Friedensstimme woensdag.

Veertien personen zijn gearresteerd en verhoord. Ook zijn er video-opnamen gemaakt. ’s Middags is het kerkgebouw doorzocht. Daarbij zijn Bijbels en Bijbelse lectuur in beslag genomen. De gemeente wordt ervan beschuldigd illegaal samen te komen. Friedensstimme noemt de situatie in Oezbekistan „verwarrend.” Een woordvoerder: „Sinds het aantreden van de nieuwe president in 2016 zien we dat er meer openheid en vrijheid komt in het land. Tegelijkertijd worden sommige christenen en gemeenten steviger aangepakt dan voorheen.”