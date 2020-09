De Pakistaanse politie heeft in Peshawar twee mannen opgepakt die verdacht worden van de moord op de christelijke Pakistaan Nadeem Joseph, in juni.

Dat meldde International Christian Concern. De twee, Salman Khan and Suleman Khan, zouden de 50-jarige Joseph en zijn gezin hebben aangevallen omdat zij zich als christenen hadden gevestigd in een moslimbuurt in Peshawar.

Joseph werd vermoord om verhuizing naar ‘moslimbuurt’