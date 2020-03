Poetin benoemt protestantse kerkleider in adviesorgaan

De Russische president Poetin heeft de leider van de Unie voor Russische Evangelische en Pinksterkerken, bisschop Sergej Rjachovski, benoemd tot lid van de Civiele Kamer.

Dit raadgevend instituut speelt een rol in de verandering van de Russische grondwet. Tot zijn taken behoort het „observeren, uitvoeren en tellen van de stemming; het stellen van een uitkomst is aan de Civiele Kamer van de Russische Federatie”, aldus de persdienst van de Doema, het Russische parlement.

Bisschop Rjachovski was eerder lid van de Civiele Kamer. Hij steunt het idee van de Russisch-orthodoxe patriarch Kirill om de Naam van God in de nieuwe grondwet te noemen.

De aanstelling van Rjachovski komt in een tijd waarin vrijheden voor protestantse christenen in Rusland afnemen. Afgelopen najaar sloten lokale Russische autoriteiten in de stad Nizjni Novgorod nog een kerk van de Unie voor Russische Evangelische en Pinksterkerken. De brandveiligheid zou in het geding zijn.

Albert Kim, pastor bij een kleine evangelische gemeente in de buitenwijken van Moskou, zegt blij te zijn met de aanstelling van Rjachovski. „Het is een mogelijkheid om onze belangen te behartigen, invloed uit te oefenen op de wetgeving en juridische zekerheid te krijgen.” Volgens Kim kunnen zo belangrijke christelijke waarden in de Russische maatschappij doordringen.

Misschien nog wel belangrijker is de aandacht die Rjachovski in de media zal krijgen. „Mensen zullen beginnen te begrijpen dat protestanten ook christenen zijn en geen ketters.”

De Civiele Kamer is een raadgevend instituut met 168 leden. De samenstelling wordt elke drie jaar gewijzigd. Het instituut werd in 2005 ingesteld om wetten te analyseren en de activiteiten van onder meer het parlement te monitoren.