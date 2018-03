Pniëlkerk Veenendaal krijgt alvast nieuwe gevel

De voormalige christelijke gereformeerde Pniëlkerk in het centrum van Veenendaal krijgt alvast een nieuwe gevel, in afwachting van verdere plannen die waarschijnlijk in de loop van dit jaar gestalte krijgen.

Drie belangstellende partijen dienden de afgelopen weken bij de gemeente Veenendaal een plan in voor een nieuwe bestemming voor het kerkgebouw en deden een bieding. Eén van hen, DownTown, krijgt nu twee maanden de tijd om haar herontwikkelplan concreet te maken.

,,Als na uiterlijk twee maanden alle benodigde afspraken gemaakt zijn, kan het koopcontract met DownTown worden getekend”, aldus projectwethouder Arianne Hollander. ,,Lukt dit niet, dan zal de gemeente zich opnieuw beraden over de toekomst van de kerk.”

DownTown wil aan de Pniëlkerk “een mix van functies geven, zoals kleinschalige horeca, bedrijvigheid en overlegruimtes”. Voor de gemeente Veenendaal is de herbestemming van het karakteristieke pand onderdeel van haar actieplan voor Veenendaal als toekomstbestendige ‘vitale winkelstad’.