Platform voor kerk en gezin in crisistijd online

Ouders en leidinggevenden die materiaal zoeken voor kinderwerk en geloofsopvoeding, kunnen vanaf zaterdag terecht bij een nieuw platform: kerkengezin.online.

De tijdelijke website „voor kerk en gezin in crisistijd” is een gezamenlijk initiatief van de Erdee Media Groep en het Landelijk Contact Jeugdwerk (LCJ) van de Christelijke Gereformeerde Kerken, in samenwerking met andere (jeugd)organisaties.

„De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de gemeente en het gezin”, zegt projectleider Lydia van Ginkel (LCJ). „Kerkdiensten worden digitaal beluisterd, kinder- en jeugdwerk zijn ineens stopgezet en de kinderen volgen thuisonderwijs. In de eerste weken kwamen er vanuit de achterban veel vragen op ons af.”

Kerkengezin.online wil ambtsdragers, leidinggevenden en ouders een overzicht bieden van allerlei bestaande initiatieven op het gebied van kinderwerk en geloofsopvoeding. Op de website zijn per doelgroep handreikingen, tips en materialen te vinden, zoals verdiepingsartikelen, verwerkingen en lezingen. Die zijn onderverdeeld in zeven categorieën: in het gezin, kinderwerk, jeugdwerk (inclusief catechese), pastoraat, gemeente-zijn, diaconaat en evangelisatie.

Dagopening

„Denk bijvoorbeeld aan een artikel over het voeren van pastorale gesprekken via de beeldtelefoon”, aldus Van Ginkel. „Of online dagopeningen voor jongeren. En hoe geef je als kerk in deze tijd vorm aan het gemeente-zijn? Het materiaal op de website wordt blijvend aangevuld en verrijkt.”

De coronacrisis zorgt er volgens Van Ginkel voor dat veel mensen meer vrije tijd hebben. „Deze tijd kan thuis besteed worden door aandacht voor elkaar te hebben, maar ook voor de gemeenteleden en familie op afstand. Op kerkengezin.online zijn diverse ideeën te vinden over hoe je hier invulling aan kunt geven.”

Zo kunnen kinderen deelnemen aan een kleurwedstrijd. „Er worden ook mooie suggesties gedaan voor leidinggevenden, bijvoorbeeld voor hoe ze in deze tijd voor Pasen contact kunnen zoeken met de kinderen en jongeren van de gemeente.”